Urnas eletrônicas são utilizadas em eleição de jovens parlamentares

A estudante Maria Clara Pontes, 17, tirou o título de eleitor há dois meses. Sua primeira participação no processo eleitoral seria em 2018, mas nesta sexta-feira, 24, ela já teve o seu primeiro contato com a urna eletrônica, ao votar nas eleições do Programa Jovem Parlamentar Acreano.

Assim como Maria Clara, cerca de 14 mil alunos de 23 escolas públicas estaduais de ensino médio em Rio Branco participaram das eleições nesta sexta, nas quais foram utilizadas 23 urnas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC).

O Programa Jovem Parlamentar Acreano, implementado pela Secretaria de Estado de Educação e Esporte, em parceria com a Assembleia Legislativa do Acre, tem o objetivo de proporcionar aos estudantes a oportunidade de vivenciarem, no período de 4 meses, o mandato de jovens parlamentares estaduais.

“É uma experiência muito interessante para todos, tanto para os eleitores quanto para os candidatos, pois todos nós estamos tendo a oportunidade de conhecer o processo eleitoral”, destacou a estudante.

As urnas eletrônicas foram preparadas pela equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal na última terça-feira, 21, com os dados dos eleitores e de cerca de 180 candidatos, todos estudantes. O resultado das eleições será divulgado até o início da semana pela Comissão Eleitoral da Secretaria de Educação.

Comentários