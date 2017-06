Vacinação contra febre aftosa vai até este sábado

Com a prorrogação do prazo da vacinação contra a febre aftosa em bovinos e bubalinos (búfalos), os criadores acreanos têm até o dia 10 deste mês, próximo sábado, para imunizar seus rebanhos. O Instituto de Defesa Animal e Florestal (Idaf) orienta ainda que, após a vacinação, seja feito o cadastro em suas unidades municipais até 15 deste mês.

Precisam ser vacinados nesta etapa da campanha os animais com até 24 meses de idade. Nos municípios localizados nas regiões de fronteira, a vacinação deve ser feita nos animais de todas as idades. No estado, cerca de dois milhões de bovinos devem ser imunizados até o término da campanha, que começou dia 1º de maio. Aqueles que não cumprirem a vacinação dentro deste novo prazo estarão sujeitos a multa.

Ronaldo Queiroz, diretor-presidente do Idaf, fala da importância de realizar a vacinação no prazo. “O Acre está há mais de dez anos como um estado livre da aftosa, o que valoriza ainda mais a qualidade do nosso rebanho e dá credibilidade aos criadores”, afirma.

O Idaf tem auxiliado os produtores com vacinações assistidas, principalmente nos locais de difícil acesso, como é o caso dos ribeirinhos do Rio Moa, em Mâncio Lima, onde o órgão esteve esta semana, com apoio da prefeitura daquele município.Para essas ações também há o apoio do Fundo de Desenvolvimento da Pecuária do Acre (Fundepec), que garante a logística para que as equipes de vacinadores cheguem às propriedades mais distantes e na fronteira. O fundo arca com os custos de barcos, cavalos, peões e outros.