Vacinas contra HPV em meninos já estão disponíveis em postos do AC

No Acre, quase 19 mil meninos, de 12 e 13 anos, devem ser imunizados.

Vacinas já estão sendo aplicadas, segundo a enfermeira técnica PNI.

Meninos com a faixa etária entre 12 e 13 anos já podem ser vacinados contra o papilomavírus (HPV) nos postos de saúde do Acre. A informação foi confirmada nesta terça-feira (10) pela enfermeira da equipe técnica do Programa Nacional de Imunização (PNI), Núbia Moreira. Segundo ela, quase 19 mil menos devem ser imunizados.

“O Ministério da Saúde lançou a vacina para a população masculina, mas nós já temos nos municípios porque é a mesma que foi disponibilizada para a população feminina. Esse mês estamos já fazendo a distribuição mensal, já que a vacina foi lançada na rotina e não em campanha. Temos uma meta mensal para mandar para cada município, lembrando que os municípios já têm essa vacina porque a campanha já está desde 2014”, disse.

A enfermeira ressaltou a importância dos pais levarem seus filhos para serem imunizados. Ela disse ainda que a vacinação é importante, pois é uma forma de reduzir os cânceres de pênis, boca, faringe, ânus entre outros.

“Esperamos que seja uma boa adesão, já que a função maior é a prevenção de câncer do pênis, bem como a redução dos casos de HPV nas meninas, já que os meninos é que são os transmissores do vírus”, finalizou.

