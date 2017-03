Vara Cível de Brasiléia – Edital de Citação

A Comarca do Município de Brasiléia, através do Juiz de Direito, senhor Doutor Clovis de Souza Lodi, se faz tomar ciência da Execução de Titulo Extrajudicial, vem publicar o Edital de Citação nº 0700010-34.2016.8.01.0003, destinado ao Senhor Moisés Sampaio Lima.

Por motivo de endereço incerto e desconhecido, este deverá se apresentar no prazo de 20 dias à Sede do Juízo, localizado na Rua Geny Assis, s/n, no Fórum Dr. Evaldo Abreu de Oliveira, para tratar de assunto referente a sua pessoa.

Para maior ciência dos fatos, segue em anexo abaixo, cópia do Edital de Citação.

