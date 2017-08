Veículos de luxo são apreendidos em operação que investiga fraude em licitações para venda de extintores no AC

G1

Durante uma coletiva, na manhã desta sexta, a PF informou que as fraudes podem ter iniciado em 2014. A PF-AC descobriu que as empresas utilizavam vários números de CNPJs das cidades de Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Manaus, no Amazonas, para participar das licitações. Até esta sexta, a PF calculou um desvio de mais de R$ 2 milhões pelas empresas. As investigações iniciaram após uma denúncia anônima.