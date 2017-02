Veja fotos: 3ª noite de carnaval em Brasiléia é marcada pela tranquilidade

Alexandre Lima

Os foliões que procuraram a praça Ugo Poli no terceiro dia para brinca o carnaval 2017, com certeza puderam perceber a tranquilidade no ambiente. Tudo isso vem acontecendo graças ao trabalho conjunto entre policiais militares do Bope e do 10º Batalhão, Civis e dos Bombeiros.

Os que saíram de casa a procura de outra coisa fora do Carnaval, foram detidos e conduzidos à delegacia, mas, se pode considerar fato isolado pelas autoridades. Os números ainda estão sendo levantados para uma publicação oficial posteriormente.

Para os barraqueiros que investiram, se acredita que somente nesta terceira noite o faturamento melhorou, uma vez que não choveu.

Para os que foram até a praça, só restou brincar, paquerar, namorar e voltar com tranquilidade para casa na madrugada. A programação continua nesta segunda e e terça finalizando na madrugada de quarta de cinzas.

Veja fotos de alguns melhores momentos da noite deste domingo.

