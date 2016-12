Veja o ganhador: Armazém Paraíba realiza sorteio de moto

Como o vinha anunciando a meses, o Armazém Paraíba, bastante conhecido na fronteira do Acre por vender barato no atacado e no varejo, realizou o tão esperado sorteio de uma moto 0km na tarde deste sábado, 31 de dezembro de 2016.

A promoção era válida para qualquer comprador que fizesse uma aquisição no valor de R$ 50 reais, ganhava o cupom para concorrer, preenchia com dados pessoais e esperar a sorte chegar.

Por volta das 16h35, uma criança pegou o cupom do felizardo. O morador da cidade de Epitaciolândia, Alessandro S. Gomes, que mora na Avenida Santos Dumont, no centro.

o empresário Júnior Vale comunicou que o sorteado tem o prazo de 30 dias para ir buscar seu prêmio, munido de seus documentos pessoais para que seja feito a passagem dos documentos do veículo.

Junior Vale e sua esposa Sônia Vieira, desejam um feliz ano novo a todos seus clientes e amigos.

