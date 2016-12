Veja vídeo: Ciclista causa acidente em Avenida de Brasiléia

Alexandre Lima, com fotos de Ermeson Frazão

Mais um acidente foi registrado na Avenida Manoel Marinho Montes, parte alta da cidade de Brasiléia na manha desta quinta-feira, dia 22, envolvendo uma moto e uma bicicleta e deixou três pessoas com ferimentos superficiais pelo corpo.

As imagens do sistema de segurança de um comercio, mostra a imprudência do ciclista, identificado como Antônio Nere Pereira (60), quando tentou atravessar a avenida e foi surpreendido por uma moto modelo Honda, placa LSO 3621 (RJ), conduzida por Alisson Pacheco de Souza (24). Um carona que estava na moto não foi identificado.

Socorristas dos Bombeiros foram acionados até o local, onde prestaram os primeiros socorros e conduziram o piloto e o ciclista para hospital para realizar os procedimentos nos ferimentos.

Segundo foi levantado, nenhuma fratura foi registrado nos dois e ficariam por algumas horas em observação sem correr risco de morte. O carona da moto saiu ileso.

Comentários