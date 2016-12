Ventos e chuva levam apagão para regional do Alto Acre

Alexandre Lima

Ainda não sabe ainda, o porquê do Acre, estado esse que é elevado ao extremo do desenvolvimento, exemplo para o mundo em produção (segundo o governador Sebastião Viana), ainda sofre com apagões na rede elétrica.

Basta o anuncio de uma chuva com ventos, ou até mesmo um sereno, para que a energia seja cortada por horas. Nem mesmo o anuncio de inauguração de novas hidrelétricas é capaz de barrar essas aberrações em pleno século 20.

O Acre, parece ser o único do Brasil em que a empresa fornecedora de energia tem o aval para cortar a energia após 45 dias de consumo, passando por cima do Código do Consumidor.

Em contrapartida, oferece um péssimo serviço no Estado e tem a cara de pau de publicar matérias dizendo que é modelo de serviço para o restante do Brasil. Com a chegada do período das chuvas, só resta aos consumidores, fazer um estoque de velas em suas casas.

