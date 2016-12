Vereador concede coletiva e se defende das acusações de estupro

Alexandre Lima

O vereador do município de Epitaciolândia, Manoel Messias Rodrigues Lopes (41), acusado pelos pais de uma jovem de 13 anos, de ter praticado estupro de vulnerável na manhã desta quarta-feira, dia 21, recebeu a imprensa local para uma coletiva e falar sobre o caso.

Incialmente, o advogado Paulo Henrique Mazzali, contratado para representar o advogado, falou que o seu cliente havia se apresentado ao delegado Cristiano Bastos, onde depós sobre o caso. Repudiou sobre comentários que o vereador estaria foragido.

Na vez do vereador, Messias demonstrou tranquilidade em suas falas e contou sua versão. O edil negou todas as acusações, onde comentou que somente havia ido ajudar a família quando o veículo teria atolado no ramal e que realmente teria chamado a jovem para lhe acompanhar e fosse chamar ajuda.

Quando retornava, encontrou com a mãe já lhe acusando de ter feito algo com a filha, o que não teria acontecido. Foi quando o vereador passou a acusar a genitora de querer que a jovem casasse com ele e pedir dinheiro, fato esse negado.

Messias se colocou a disposição da justiça para que qualquer evidencia fosse coletada e se diz com a consciência tranquila diante das acusações contra sua pessoa.

