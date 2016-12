Vereador mais votado de Epitaciolândia assombra sociedade

Alexandre Lima

Está registrado na delegacia de Brasiléia, o Boletim de Ocorrência desde as 9h15 desta quarta-feira, dia 21, uma denuncia de um estupro de vulnerável, envolvendo uma menor de 13 anos, ocorrido no Seringal Filipinas, distante cerca de 47km da cidade.

Segundo consta no B.O., denunciam que o vereador do município de Epitaciolândia, Manoel Messias Rodrigues Lopes (41), atualmente o vereador mais bem votado e reeleito pelo Partido dos Trabalhadores (PT), de ter abusado sexualmente de uma menor de 13 anos.

Segundo consta, a família da menor teria pego uma carona no ramal e o carro atolou. Foi quando o vereador teria chamado a menor para lhe acompanhar para ir numa localidade próxima. Após um certo tempo, a mãe que estava junto, ficou preocupada com a demora dos dois, foi atrás e viu quando saíram de um matagal.

A jovem que estaria chorando, inicialmente não comentou nada, mas o vereador teria confessado que havia acontecido e teria pedido para que nada fosse divulgado, pois o fato poderia prejudicar de várias formas.

Mesmo assim, diante do acontecido, o fato foi registrado na delegacia de Brasiléia, onde os familiares pedem providencias perante a Justiça. Por volta das 12h00, a menor com seu irmão, Antonio de Souza Lima (32), juntamente com policiais civis, foram ao IML na Capital acreana, onde passou por exames de conjunção carnal.

A jovem teria chegado na Capital ainda sangrando, sendo caracterizado que a vítima ainda era virgem e foi deflorada. Na manhã desta quinta-feira (22), a jovem foi levada à presença de uma psicóloga para que desse o acompanhamento no caso.

O jornal oaltoacre.com tentou contato com o vereador pelo número 99958-**61, para que desse sua versão sobre o acontecido, mas não foi possível. Segundo foi informado na delegacia de Brasiléia, Messias irá se apresentar nesta sexta-feira, dia 23, na presença do seu advogado.

