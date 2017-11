Vereador reeleito Mário Jorge Fiesca é absolvido pelo TSE e voltará à Câmara de Brasiléia

Alexandre Lima

Após sete meses afastado da Câmara Municipal de Brasiléia, o vereador reeleito pelo PMDB, Mário Jorge Fiesca, recebeu a melhor notícia, talvez, da sua vida. Em entrevista exclusiva ao jornal oaltoacre com documentos do Tribunal Superior Eleitoral, onde teve como relator o Ministro Luiz Fux, falando da decisão em 8 páginas. A publicação saiu nesta sexta-feira (10), com a divulgação no dia 13, segunda-feira.

Mário Jorge foi acusado de abuso de poder econômico. O processo nº 559-44.2016.6.01.0006 publicado no sitio do TSE, mas recorreu sempre acreditando na sua inocência, junto com a sua ex esposa que também foi arrolada no processo.

Reeleito para o segundo mandato até 2020, Mário falou do que passou nesses sete meses, onde ficou contando com o apoio de parentes e amigos mais próximos, que lhe estenderam a mão para que pudesse andar de cabeça erguida, acreditando que a Justiça seria feita.

Mário ainda foi diplomado em dezembro de 2016, mesmo sabendo que poderia ser afastado do cargo. No dia 2 de maio do ano em curso, a Câmara oficializou a cassação deixando vago o cargo até o dia 9, quando o seu suplente assumiu.

“Vamos esperar os procedimentos do Tribunal Superior Eleitoral, que irá comunicar a 6ª Zona, que por sua vez comunicará a Câmara. Acredito que no prazo de duas semanas estarei de volta para poder trabalhar em prol do município de Brasiléia e fazer àqueles que votaram em mim”, disse.

Mário se reservou em falar pouco do seu suplente que ficou em sua cadeira nesses meses, mas, destacou que irá ser um grande parceiro da prefeita Fernanda Hassem, se referindo ao trabalho para que Brasileia cresça mais.

Em relação ao seu futuro no PMDB, disse que não sabe ainda, mas, demonstrou mágoas em dizer que foi abandonado pelo Partido. Demonstrou muita gratidão aos advogados e a funcionários da Câmara que sempre lhe apoiou acreditando na sua inocência.

O vereador suplente que assumiu sua vaga, o advogado Valadares Neto, se encontra viajando, onde esteve reunido com parlamentares em Brasília durante a semana. A redação do jornal oaltoacre fez o contato por celular, (68) 99971-44**, para saber se foi comunicado da decisão do TSE e de sua opinião.

Valadares foi localizado na capital fluminense, Rio de Janeiro (RJ). Falou que até então não sabia da decisão e irá se pronunciar oficialmente após ciência dos fatos. Apenas comentou que, “…se houve uma decisão, a Câmara e a Justiça tem que ser cumprida”.

Seu retorno está previsto para a próxima quarta-feira, dia 15.

Veja entrevista exclusiva com Mário Jorge.

BAIXE E VEJA DECISÃO DO MINISTRO RELATOR DO TSE LUIZ FUX —->> 559-44.2016.6.01.0006 – MARIO JORGE TSE

