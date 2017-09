Vereadora Toinha Cavalcante, agradece prefeito Zum, por sancionar projeto de Lei de sua autoria que Criar a semana evangélica em Assis Brasil.

Na manhã da ultima terça-feira, a vereadora Toinha Cavalcante (PC doB), usou a tribuna na sessão ordinária para agradecer ao prefeito Antonio Barbosa de Souza, por ter sancionado a Lei de que cria a Semana Evangélica em Assis Brasil.

O projeto sancionado pelo gestor é de autoria da vereadora Toinha Cavalcante e foi aprovados por unanimidade na casa do povo e sancionado pelo prefeito no dia 06 de setembro.

De acordo com o projeto a semana evangélica será comemorada na terceira semana do mês de setembro, como sendo a data para comemorações de entidades religiosas.

As comemorações devem ser feitas em parceria com a prefeitura do município. O evento, voltado para a população evangélica do município, deve ser coordenado pela Comissão de Ministros Evangélicos que estejam credenciados. Toda a comunidade deve ter acesso livre a área do evento.

Na oportunidade a parlamentar agradeceu ao prefeito por ter sancionado o projeto de minha autoria. “O prefeito está de parabéns por ter sensibilizado e sancionado esse projeto, pois já que Assis Brasil possuir atualmente uma população aproximadamente de 60% evangélica”.

A vereadora destacou que a semana evangélica passar a integrar o calendário oficial de comemorações do município de Assis Brasil, e não será uma semana de feriado, mais sim uma semana de atividades voltadas para os evangélicos

