Vereadores aprovam orçamento para 2018 e projetos beneficiando moradores de Epitaciolândia

Em uma sessão extraordinária realizada na manhã desta segunda-feira, dia 11, com a presença de todos os vereadores, foi aprovado projetos apresentados pelos edis que irão ajudar os moradores do Município em 2018.

Projetos esses como a Lei Municipal que determina a suspensão de cortes aos serviços essenciais, como água e energia nos finais de semana, feriados e pontos facultativos. Segundo o vereador Messias Lopes, os clientes ficam a mercê dos pontos de arrecadação que fecham nestes dias e não tem como pagar suas faturas.

Também foi apresentado pelo vereador, a Lei que isenta os moradores de área de risco, de pagar impostos municipais, além de tratamentos especiais direcionado ao Lúpus e microcefalia, através da Saúde e Ação Social do Município. Todas foram aprovadas por unanimidade.

A pauta principal do dia, foi o orçamento para o ano de 2018, onde a prefeitura pedia 30% de remanejamento, para que possa ser aplicado em pastas especificas caso seja necessário, sem que fosse feito pedido à Câmara e prestação e contas.

Mesmo com aprovação de 5×3, os vereadores disseram que o papel de fiscalizar será dado continuidade no ano de 2018. “Não vejo problema em apoiar o pedido da Prefeitura de 30% sobre o orçamento do ano que vem. Acredito que o gestor está fazendo um bom trabalho e os moradores vão ganhar com isso”, disse o vereador Rubenslei, do PSD.

Segundo o presidente da Casa, Diojino G. da Silva (PROS), foram cerca de 13 Projetos apresentados e aprovados. “É um grande avanço para o município de Epitaciolândia. Mas, a redução dos impostos como o IPTU, será um alívio principalmente para os moradores de baixa renda. Fiz o pedido ao prefeito e ele atendeu de pronto e já estamos nos trâmites finais para aprovar nos próximos dias em uma Sessão extraordinária nessa Casa”, disse o presidente da Câmara Municipal.

A Sessão desta segunda-feira, foi a última do ano de 2018. Todos foram unânimes em dizer que os trabalhos em prol dos munícipes foram satisfatórios e que esperam voltar em 2018, com mais disposição e trabalhar ainda mais. “Estamos entrando em recesso parlamentar, mas, estaremos fiscalizando tanto na zona rural, quanto na urbana. Somos os fiscais daqueles que nos elegeram para esse trabalho”, destacou Diojino.

