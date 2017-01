Vereadores de Brasileia pedem iluminação pública para o Ramal do Nazaré

Christiane Araújo – Assessoria CMB

O Presidente da Câmara Municipal de Brasileia, vereador Rogério Pontes, acompanhado do Vereador Zé Gabriele (PSB), estiveram em visita a Eletrobrás- Acre, para solicitar informações a respeito da iluminação pública para a comunidade residente no Ramal do Nazaré.

Essa tem sido uma reivindicação constante dos moradores daquela localidade, que sofrem com a falta de iluminação, o que ocasiona receio devido à falta de segurança, principalmente durante a noite.

De acordo com o Diretor de Operação e Expansão do órgão, Otávio Ribeiro, o processo licitatório já foi realizado, bem como a contratação da empresa, estando pendente apenas a entrega dos postes pela empresa responsável.

“Constantemente recebemos ligação de Brasileia, principalmente dos moradores do ramal, que estão ansiosos pela chegada do benefício em suas casas. Nossa previsão é de que, tão logo acabe o período chuvoso, a empresa inicie os trabalhos de colocação dos postes”, afirmou.

O presidente da Câmara, Rogério Pontes, juntamente com o vereador Zé Gabriele, irão à comunidade para repassar as informações diretamente aos moradores.

