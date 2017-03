Vereadores de Brasileia reivindicam melhorias para o Município em Sessão Ordinária

Christiane Araújo – CMB

A Câmara Municipal de Brasileia realizou, na manhã desta terça-feira (02), a Terceira sessão ordinária de 2017, que contou com a presença dos vereadores Reinaldo Gadelha (PMDB), Charbel Reis (PP), Joelso Pontes (PP), Marquinhos (PSDB), Rosildo Freitas (PT), Zé Gabriele (PSB), Rozevete (PSB), Edú Queiroz (PT) e o presidente da Câmara, vereador Rogério Pontes (PMDB).

Em uso a Tribuna, o vereador Edú Queiroz (PT) iniciou falando a respeito do atendimento nos caixas eletrônicos durante o feriado de carnaval, uma vez que a população ficou sem o atendimento bancário. “Tenho convicção de que, se toda população pudesse utilizar a Tribuna, estaria neste momento fazendo essa reclamação. Espero que esse problema seja solucionado”, afirmou. O vereador acrescentou que não poderia deixar de reivindicar a melhoria no atendimento nos bancos, principalmente nos feriados. O vereador apresentou indicação para que seja encaminhado documento às unidades bancárias para que o problema seja solucionado.

O vereador Joelso Pontes (PP), apresentou indicação para que a Rua Francisco Correia seja inserida no planejamento de iluminação pública. O mesmo pedido se estende à Rua Angelina … e solicitou que a secretaria de obras providencie trabalho de melhoria na Rua da Olaria. O vereador solicitou que o DEPASA providencie rede de água para o loteamento São João e Ramal do Nazaré. E solicitou Moção de Pesar à família da professora Cleide Torres, em virtude de seu falecimento. Solicitou que a Secretaria de Educação informe a respeito do planejamento de ramais. Que a COPLAC informe, também, a rota realizada para coleta de leite. E apresentou indicação para que a SEAP encaminhe cópia para a Câmara de Brasileia sobre o que está planejado.

Em Tribuna, o vereador Marquinhos (PSDB), apresentou indicação para que seja providenciado trabalho de melhoramento na ladeira localizada no quilômetro 19. E que o DEPASA solucione o problema de falta de água no bairro Alberto Castro. Solicitou que seja melhorado o ramal do Pólo. Sobre o bairro São João, o vereador solicitou trabalho de melhoria. Que a quadra de esporte do residencial Jatobá seja contemplada com uma tela de proteção. O vereador solicitou, ainda, que seja liberada a entrada de emergência no Hospital de Clinicas Raimundo Chaar, uma vez que muitos pacientes chegam em estado grave e precisam fazer a volta para entrar naquela unidade de saúde.

O vereador Reinaldo Gadelha (PMDB), solicitou trabalho de melhoramento nas Linhas 11 e 12, no ramal do quilômetro 19. Que a Secretaria de Obras troque as lâmpadas da quadra do bairro Eldorado. E solicitou que a SEAP solicite da empresa Pacífico que cumpra a tabela de preço de armazenamento, embalagem e secagem.

O vereador Rosildo Freitas (PT), solicitou em Tribuna, que o IFAC realize um termo de cooperação técnica para que seja realizada parceria no intuito de tratar da produção de banana da comunidade do quilômetro 68. E que a secretaria municipal de agricultura disponibilize uma máquina para melhorar o ramal. Que o Dnit conserte uma cratera localizada no quilômetro 52. Que a Secretaria de Ação Social faça um levantamento dos idosos que residem na agrovila do quilômetro 26. O vereador solicitou que a SEAPROF apoie, através de kits, os extrativistas do município de Brasileia.

O vereador Rozevete apresentou indicação para que a Prefeitura de Brasileia, através da secretaria de obras, realize trabalho de roçagem no pátio do Pólo moveleiro, pois no local a quantidade de mato é muito significativa. E que a Secretaria Municipal de Agricultura, inclua em seu planejamento, melhoria no ramal da Pinda, quilômetro 59, até o Rio Xapuri.

