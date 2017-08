Vereadores de Brasileia visitam local onde serão colocadas quatro lombadas na Avenida Manoel Marinho Montes

Da Assessoria de Comunicação CMB

O vice-presidente da câmara municipal de Brasiléia, vereador Rozevete Honorato (PSB), esteve representando o legislativo do município, já que presidente Rogério Pontes estava cumprindo agenda na zona rural do município.

Além do vice-presidente Roze, estavam presentes também os vereadores: Edu Queiroz (PT), Rozildo Rodrigues (PT) e Sabá Morais (PT) e outras autoridades como: Prefeita Fernanda Hassem, Deputada Leila Galvão, Secretário de Agricultura Antônio Francisco, Secretário de articulação política Joãozinho, Vice-prefeito Carlinhos do Pelado, presidente da associação comercial Antônio Pereira da Silva “Nino”.

A visita dos parlamentares no local onde serão colocadas as lombadas e sinalizações foi para verificar o andamento dos trabalhos, já que esta é mais uma reivindicação da prefeitura com o apoio da deputada Leila Galvão atendida pelo governo do estado através do DNIT.

As lombadas serão colocadas em pontos estratégicos para garantir maior segurança a todos que transitam pela Avenida Dr. Manoel Marinho Montes, principalmente ciclistas e pedestres que são os mais vulneráveis a acidentes, visando garantir a redução do excesso de velocidade e minimizar os riscos de acidentes de trânsito.

Comentários