Vereadores reivindicam melhorias em Sessão Ordinária para Brasiléia

Christiane Araújo – CMB

Na manhã desta terça-feira, (20), a Câmara Municipal de Brasileia realizou a Segunda Sessão Ordinária, da décima quarta Legislatura. Estiveram presentes os vereadores Mário Jorge (PMDB), Antônio Francisco (PT), Reinaldo Gadelha (PMDB), Charbel Saady (PP), Joelso Pontes (PP), Marquinho (PSDB), Rosildo Freitas (PT), Zé Gabriele (PSB), Rozevete (PSB), Edú Queiroz (PT) e o Presidente da Câmara, Rogério Pontes (PMDB).

No Grande Expediente o vereador Antônio Francisco (PT) apresentou indicação para que seja encaminhado documento ao Instituto de Terras do Acre (ITERACRE), para a regularização dos bairros Eldorado e Alberto Castro. E solicitou que seja elaborado um Projeto de Lei para que sejam identificadas as ruas, por nomes, na Agrovila do quilômetro 26. E que os seringais Carmem e Nazaré também sejam regularizados junto ao ITERACRE. O vereador apresentou indicação para que o Poder Executivo veja a possibilidade de inserir um agente administrativo para a Agrovila do quilômetro 26.

O vereador Charbel Reis (PP) iniciou seu pronunciamento apresentando indicação para que o ramal Juricaba seja contemplado com trabalho de recuperação. O vereador falou da importância da construção de um porto para atender os ribeirinhos. “Nossa intenção é reivindicar junto aos nossos deputados e senadores para que esse porto seja construído e se torne funcional”, afirmou.

O vereador Edú Queiroz (PT), apresentou indicação para que seja enviado oficio ao Corpo de Bombeiros para que sejam retiradas as palhas secas das palmeiras e que seja dada manutenção periódica das mesmas. E solicitou que seja encaminhado documento a Prefeitura de Brasileia para que seja providenciado semáforo no trevo próximo a drogaria Clara, bem como a colocação de uma lombada no local, pois ali só existe uma placa de indicação, mas não existe a lombada. E propôs que a Câmara de Brasileia preste homenagem à corporação das Policias Militar e Civil, que estão permanentemente nas ruas zelando pela segurança dos munícipes. Que o DNIT construa uma rotatória no quilômetro 26.

O vereador Joelso Pontes (PP) apresentou indicação para que a secretaria de Obras desobstrua um bueiro localizado na Rua Raimundo Tuchaua. E apresentou indicação para que seja realizado trabalho de reposição de lâmpadas no bairro José Moreira. Sobre a Rua João Jovino, o vereador solicitou que seja realizado um trabalho paliativo no Beco. Que seja realizado planejamento emergencial para a melhoria de ramais, principalmente os mais críticos. E solicitou que a prefeitura, através da Secretaria municipal de educação, providencie transporte para Linha 09. E que o Instituto Dom Moacir disponibilize um curso de técnico em enfermagem para o município de Brasileia. Que a Prefeitura viabilize uma maneira de regulamentar a venda dos comerciantes ambulantes. O vereador solicitou, ainda, informações a respeito da continuidade ou não dos trabalhos realizados no ramal do quilômetro 59. E finalizou solicitando que a Defesa Civil do município seja estruturada para disponibilizar a população, informações mais precisas nos momentos que o nível da água estiver subindo.

O vereador Zé Gabriele (PSB) apresentou indicação solicitando sinalização em frente as Escolas Instituto Odilon Pratagi, Kairala José Kairala e Maria do Socorro Frota. E que a prefeitura de Brasileia recolha as máquinas que atendem os produtores rurais para manutenção e posterior devolução às comunidades. Que seja providenciado agente de trânsito para a Avenida Rui Lino e Manoel Marinho Monte. Rozevete solicitou que a Consulado brasileiro providencie rede de internet para facilitar a inscrição dos médicos brasileiros no Programa “Mais Médicos”.

O vereador Marquinho (PSDB), pediu informação a respeito da construção da nova ponte, que liga os municípios de Brasiléia e Epitaciolândia. Que seja feito trabalho de drenagem na Avenida Manoel Marinho Monte. O vereador solicitou, ainda, que seja providenciado trabalho de drenagem para o bairro Alberto Castro.

O vereador Mário Jorge (PMDB) iniciou seu pronunciamento solicitando Moção de Aplauso para a Policia Militar e Polícia Civil, pelos relevantes serviços prestados à população. O vereador Lamentou a morte dos jovens Deurisvan Silva, Júnior Amaral e José Luiz, ocorrido no último final de semana. Que a Secretaria Municipal de Obras providencie trabalho paliativo na rotatória do centro de Brasileia. Mário Jorge apresentou indicação solicitando iluminação pública para as Ruas João Jovino e Olegário França. Que a prefeitura realize trabalho de limpeza nas ruas do bairro Marcos Galvão. E que seja realizada operação tapa-buracos nos bairros periféricos do município, bem como no ramal do Pólo Agroflorestal. E que o mesmo serviço seja realizado no ramal do quilômetro 13. Sobre a Rua José Maria de Souza Santos, o vereador solicitou que que seja contemplada com trabalho paliativo. E que seja realizada entrega de sementes de hortaliças para os produtores do Pólo e moradores dos bairros como a comunidade do Nazaré. Que seja providenciado trabalho paliativo na ladeira que dá acesso ao bairro Marcos Galvão. Que a Secretaria Municipal de Obras providencie refletores para a referida ladeira, no sentido de amenizar a escuridão. Que a Prefeitura recupere as pontes do Ramal da Eletra. Que seja realizada uma parceria entre as prefeituras de Brasileia e Epitaciolândia no sentido de resolver a situação do ramal do quilômetro 05, trecho do Porongaba ao senhor Manoel Gomes. E apresentou indicação para a Secretaria Estadual de Educação, no sentido de dar continuidade ao Programa “Asas da Florestania”, para a comunidade Nossa Senhora Aparecida II.

O vereador Reinaldo Gadelha (PMDB), ao usar a Tribuna, apresentou indicação para que seja incluída a comunidade Varejão no planejamento de ramais. Que a Prefeitura inclua um caminhão para atender a comunidade do quilômetro 19. Que seja realizada operação tapa-buraco na Rua 02 de Novembro. Sobre a rua Rubro Negro, o vereador solicitou trabalho paliativo.

O vereador Rosildo Freitas (PT), apresentou requerimento solicitando Moção de Pesar às famílias dos jovens Deurisvan Silva, Júnior Amaral e José Luiz, que foram assassinados no último final de semana em Brasileia. Solicitou trabalho de limpeza e iluminação pública para a comunidade do quilômetro 26. Rosildo reivindicou a construção de uma escola para atender a comunidade do quilômetro 84, que se encontram fora do ano letivo devido à falta de escola. E apresentou indicação solicitando trabalho paliativo em trecho do ramal do quilômetro 59, onde a comunidade está com dificuldades para transitar.

O vereador Rozevete (PSB), apresentou indicação para que a Câmara de Brasileia envie documento a Policia Militar para que sejam realizadas rondas no município, no intuito de coibir a violência. Que seja enviado documento ao DNIT para que seja construída uma rotatória na Agrovila do quilômetro 26 e que as Ruas do bairro Alberto Castro sejam contempladas com trabalho de melhoramento. O vereador parabenizou a equipe da Secretaria Municipal de Obras pelos trabalhos que vêm sendo realizados no município. Sobre o quilômetro 88, ramal do Jacu, o vereador solicitou que seja providenciado trabalho de recuperação de uma ponte.

Comentários