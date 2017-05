Vereadores, vice-prefeito e secretários de Assis Brasil participam de seminário oferecido pelo TCE

O Tribunal de Contas do Estado do Acre – TCE/AC, preocupado com as Câmaras Municipais e Prefeituras do Estado, está oferecendo, durante os dias 16 e 17 de Maio, respectivamente Segunda e Terça-Feira, um Encontro Técnico com os parlamentares e gestores da regional do Alto Acre para capacitá-los e/ou sanar dúvidas em diversas áreas de significativa importância no setor público.

Para palestrar no evento, foram convidados representantes do Judiciário, Ministério Público Estadual, Conselho Regional de Administração e Sebrae/Ac, além do corpo técnico do próprio Tribunal.

Está participando do evento, a Presidente Câmara Municipal de Assis Brasil (CMAB), Gilda Almeida (PR), Wendell Gonçalves (PR), Ana Cláudia Gonçalves (PSD), Toinha Cavalcante (PCdoB), as Secretárias de Finanças da CMAB, Maria Silva, de Administração da CMAB, Ângela Uchoa, a Assessora Parlamentar da CMAB, Antonia Nascimento, além Vice-prefeito, José Ferreira do Nascimento Filho (PSD) e os Secretários Municipais de Agricultura, Arquileudo Matias; Finanças, Ivanir Ribeiro; Educação, Alice Moreira; Gabinete, Toinha Gadelha; Saúde, Tony Rios; Controladora Interna, Hélem Sabrina; Auxiliar Técnico Wysdan Lopes, dentre outros.

Confira os temas das palestras:

Durante o dia 16 foram abordados os seguintes temas: Improbidade Administrativa, (com o Representante do Ministério Público Estadual); A Lei de Responsabilidade Fiscal – Limites de Gastos de Pessoal (com o Auditor Carlos Faial); Planejamento Orçamentário e Governança Fiscal – A importância de pensar em um bom PPA para sua cidade no quadriênio 2018- 2021 (com a auditora Kelly Gouveia); Execução do Planejamento Orçamentário – Programas, Projetos e atividades no orçamento (com o Inspetor Luiz Gustavo); Tomada de Contas – Definição e Procedimentos (com a Auditora Jeanine Lykawka).

E no decorrer de hoje será abordado sobre o Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM (com o Inspetor Jeú Campelo e Diretora da DAFO, Semírames); Eficiência na Educação – Desafios, Oportunidades e Controle da Eficiência, (com o Inspetor Luiz Gustavo); Gestão de Patrimônio Público (com a Auditora Laélia Lima); Processos Eletrônicos – Perspectiva do Jurisdicionado (com o Chefe da TI, Mário Dantas); O administrador Municipal e o Índice de Governança dos Municípios (com o Presidente do

CRA, Fábio Mendes Macêdo); Os Pequenos Negócios e o Desenvolvimento.Municipal (com o Gerente do Sebrae, Francisco Alves Bezerra); O Controle Interno na Administração Pública (com o Controlador Interno, Weverton Quintela) e também será aberto um espaço para perguntas.

Para a Presidente da Casa, está sendo um ótimo Encontro, uma vez que habilita os profissionais tanto do Legislativo, quanto do Executivo a trabalharem com maior domínio dos temas.

O Vice-Prefeito complementou dizendo que todos aqueles que estão à frente dos trabalhos na gestão, realmente precisam estar antenados e capacitados para lidar com as tarefas diárias no setor público e nesse sentido o TCE tem sido bastante parceiro, auxiliando de forma a evitar possíveis erros durante o percurso do mandato.

Por Antonia Nascimento

