Viatura da Polícia Militar capota durante perseguição em Cruzeiro do Sul

Uma caminhonete da Polícia Militar capotou durante uma perseguição, na entrada de um loteamento situada no bairro Boca da Alemanha, em Cruzeiro do Sul na amanhã desta quarta-feira (15). De acordo com as informações repassadas inicialmente pela polícia, os militares acompanhavam uma motocicleta com duas pessoas suspeitas, sendo que cada um estava com uma mochila, além de que um deles portava uma arma.

O comandante informou que a viatura tentou entrar em outra rua para fazer um atalho e abordar os suspeitos, no momento que capotou.

Dois policiais estavam na viatura no momento do acidente e foram levados para o Hospital do Juruá para receber atendimento, mas a polícia já informou previamente que nada grave aconteceu com os militares. O comandante da Polícia Militar Major Lázaro Moura informou que não irá se manifestar no momento até apurar mais as informações e posteriormente deve falar com a imprensa a respeito do caso.

Do juruaonline

