Fonte: A Tribuna

Uma viatura da unidade prisional de Feijó, capotou no km 80, sentido Feijó/Sena Madureira. Dentro da viatura iam três agentes penitenciários, um policial militar e dois presos, por sorte não aconteceu nada grave com os ocupantes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, foi acionado e seguiu para o local do acidente junto com policiais militares e agentes penitenciários, para prestarem socorro as vítimas.