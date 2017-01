Vice governadora do Acre leva apoio do governo a Epitaciolândia

Agência de Noticias

Na véspera das festividades de São Sebastião, a cidade de Epitaciolândia recebe a celebração de parcerias entre o governo do Estado com a prefeitura. Em reunião na Câmara Municipal, nesta quinta-feira, 19, a comitiva de governo, liderada pela governadora em exercício, Nazareth Araújo, dialogou com equipe técnica da prefeitura e vereadores.

s benefícios começaram com a operação de tapa buracos de nove ruas, em um montante de mais de R$ 80 mil para a obra executada pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Acre (Deracre). “Solicitamos uma parceria para um tapa buracos em nossas ruas, que foi prontamente atendido”, afirma o prefeito Tião Flores.

Cristovam Moura, diretor-presidente do Deracre reafirmou o compromisso do órgão para futuras parcerias, principalmente para os ramais da cidade. Ele aproveitou para anunciar novidades das futuras obras do anel viário ligando Epitaciolândia a Brasileia, incluindo a nova ponte sobre o Rio Acre. O trabalho que é uma parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), custará cerca de R$ 70 milhões e está previsto para começar em abril.

Estiveram presentes os gestores e representantes das pastas de Agricultura Familiar, Estradas de Rodagem, Desenvolvimento Social, Educação.

Visando a união

O prefeito agradeceu outras parcerias que já começam a se desenvolver, como o fornecimento e distribuição de água potável para o pólo moveleiro, que passou a ser realizada pelo Departamento Estadual de Saneamento (Depasa) e o Corpo de Bombeiros. “O governo está provando que vai trabalhar em prol do povo do Acre”, afirmou Flores.

A governadora Nazareth Araújo afirmou que a conjuntura nacional pede que “os gestores sejam líderes da busca em desenvolver o melhor meio de construir o bem estar para a população”. Epitaciolândia tem a terceira maior arrecadação entre os municípios do Acre, apontando essa informação, a governadora garantiu que o governo é parceiro para trilhar um futuro melhor: “Nossa equipe está aqui para ouvir vocês”, disse.

Dentre as ações que beneficiam o município, foram postos os trabalhos que a Educação está desenvolvendo como o programa Quero Ler. A meta para esse ano, é que sejam alfabetizados 1300 alunos, em cem turmas na cidade. “Isso tudo é fruto de trabalho, investimentos e dedicação de nosso governo”, afirma Nazareth.

