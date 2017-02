Vice-prefeito junto com Secretária de Educação de Assis Brasil fazem última vistoria em nova escola

Na última semana, o vice-prefeito José Ferreira, o Zé do Posto (PSD), juntamente com a Secretária de Educação e coordenadores, esteve vistoriando a obra da escola do km 02, aonde a Secretária destacou que a inauguração da escola está prevista para o mês de março. “Estaremos realizando uma cerimônia de entrega do prédio por parte do empresário responsável pela obra, com assinatura do termo de recebimento da escola nos padrões do projeto”, disse a Secretária de Educação Maria Alice.

Durante a vistoria a equipe averiguou cada detalhe da escola, entrou em todas as salas, refeitórios e banheiros, no intuito de perceber irregularidades e ou algo que pudesse ser melhorado antes de assinar o termo de recebimento.

“A comunidade escolar e estudantes aguarda com ansiedade essa inauguração, já que é uma das maiores escolas do município e atenderá a demanda do km 02, tanto da educação infantil quanto do Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA)”, enfatizou o Vice-Prefeito.

Vale informar que as matrículas ainda se encontram abertas!

Por Antonia Nascimento e Gerineudo Galdino

