Vice-Prefeito Raimundão participa de Formatura do 2° Período da Escola Cosma de Azevedo Marques

Da Assessoria

Na última Sexta-feira (08), aconteceu a Formatura do segundo período da Escola Cosma de Azevedo Marques. Acompanhado do Secretário de educação Cleomar Portela Eduino, o Vice-Prefeito Raimundão prestigiou o evento que reuniu pais de 21 alunos que concluíram uma das muitas etapas que virão na vida estudantil dos pequenos.

A Formatura organizada pela Gestora Emilia Azevedo foi admirada pelos presentes por tamanha criatividade e alegria em cada detalhe da solenidade. De acordo com a Diretora da Unidade de Ensino Prof° Emília, “a Solenidade é um marco na gestão da escola e que visa a melhor qualidade na educação formando desde pequenino, cidadãos conscientes de seus deveres na sociedade; como também agradeceu aos pais dos nossos alunos que são parceiros nas atividades que realizam”.

O Secretário de educação Cleomar Portela Eduino salientou que a ‘’Educação Infantil é uma etapa muito importante de formação na vida do aluno e é muito importante o acompanhamento dos pais, pois é o alicerce, é a base para uma boa educação e a participação dos pais na vida educacional de seus filhos é fundamental’’, finalizou.

O Vice Prefeito Raimundão “parabenizou a diretora da escola, que vem desempenhando juntamente com sua equipe um excelente trabalho frente à escola e parabenizou ainda as crianças e aos pais que prestigiaram esse momento de alegria em ver o filho nesta formatura recebendo pela primeira vez o seu certificado, parabenizou também os professores que todos os dias estão prontos para acolher e ensiná-los para que no futuro possam alcançar o sucesso”, destacou o vice-prefeito Raimundão.

Comentários