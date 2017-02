Vice-prefeito Raimundão se reúne com comerciantes do Mercado Municipal e discute melhorias

Da Assessoria

O vice-prefeito de Epitaciolândia, Raimundão representando o prefeito Tião Flores, que se encontra na Capital, se reuniu na tarde desta quarta-feira, dia 08, com comerciantes do Mercado Municipal para discutir melhorias para o local.

O Mercado em questão a tempos não passa por nenhuma reforma desde sua reinauguração no início de 2006 e está com parte da estrutura apresentando problemas, tanto na rede de água e esgoto quanto na parte elétrica.

A reunião foi solicitada pelos comerciantes para apresentar seus pedido e reivindicações tendo em vista que o Mercado é um tradicional ponto onde dezenas de pessoas visitam todos os para tomar café da manhã e almoçar. O Vice Prefeito após ouvir a todos garantiu que em breve o local terá melhorias e que o prefeito Tião Flores tem projetos para revitalizar o Mercado a fim de atrair fluxo de pessoas para aquecer o comercio e gerar renda para as pessoas que tiram seus sustento em suas tabernas e mini restaurantes.

Mais tarde o Vice Prefeito acompanhou o secretário de Obras Marco Ribeiro na Operação de Inverno que está acontecendo nesta semana no Bairro José Hassem com Limpeza de ruas, terrenos baldios e remoção de entulhos. Segundo o secretário a operação vai contemplar o bairro por completo e as máquinas só saíram no término de todos os serviços.

O Bairro da Satel será o próximo Bairro a ser atendido com a Operação de Inverno, segundo o secretário os serviços deveram ser iniciados na próxima semana tão logo termine os serviços no José Hassem.

