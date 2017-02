Vice-prefeito reúne equipe de secretários e coordenação da Defesa Civil para tratar sobre a cheia do rio Acre

Na tarde desta quarta, dia 15, o Vice-Prefeito, José Ferreira (PSD), o Zé do Posto, a pedido do Prefeito Zum, reuniu-se, com a equipe de secretários municipais e o Coordenador da Defesa civil do município, Tenente Francisco Rocha, no Gabinete do Prefeito com o objetivo de que no ato da ocorrência de enchentes e inundações haja uma resposta rápida e ajuda humanitária efetiva para a população. Bem como discutir um plano para evitar surpresas e riscos hidrológicos.

Uma das propostas apresentadas foi a de união entre as secretarias nesse período chuvoso, acionando a equipe de Defesa Civil quando necessário e criação de equipes de emergência.

O Vice – prefeito disse acreditar que estas reuniões são essenciais para que estejam preparados para as chuvas que estão por vir.

Como resultado da reunião, foi enviado uma equipe às cabeceiras do Rio para averiguar o volume de águas e se havia maiores riscos de alagação. O retorno da equipe trouxe boas notícias, pois de acordo com Rocha, não há mais riscos para os próximos dias, uma vez que o nível das águas está baixo e não há registros de chuva intensa naquela região.

Vale destacar que, mesmo o Prefeito Zum estando em Brasília, manteve contato o tempo inteiro com as equipes de apoio, no intuito de agilizar as ações.

Por Antonia Nascimento e Gerineudo Galdino

Comentários