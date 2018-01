Vídeo: Após término de avenida em Brasiléia, DNIT inicia tapa-buracos em Epitaciolândia

Alexandre Lima

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) do Acre, vem dando continuidade nos trabalhos de recuperação das BR’s 364 e 317, além de trechos que passam por dentro das cidades de Brasiléia e Epitaciolândia.

Na última semana de dezembro de 2017, o órgão esteve recuperando o trecho da Avenida Rui Lino que dá acesso à Estrada do Pacífico (BR 317), dentro da cidade de Brasiléia, sendo um dos corredores de veículos ligando o Acre ao Peru e resto do Brasil.

Na manhã desta quarta-feira, dia 3 de janeiro, a empresa iniciou a recuperação já no lado da cidade vizinha de Epitaciolândia, começando pela rotatória de acesso à ponte José Augusto, principal ligação da BR 317. Apesar dos transtornos, os motoristas compreenderam a necessidade de recuperação da camada asfáltica no local.

A meta a ser seguida, seria subindo pela Avenida Amazonas, até a saída da cidade de Epitaciolândia. Todo esse trabalho está previsto terminar até sexta-feira, dia 5, ou no máximo até sábado (6), caso o tempo ajude.

Veja vídeo reportagem com o superintendente do DNIT no Acre, Thiago Caetano, que esteve visitando os trabalhos na semana passada.



