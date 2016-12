Vídeo: avião cargueiro ultrapassa pista ao decolar e cai minutos depois

Boeing 727 da Aerosucre tentou decolar do aeroporto de Gérman Orlan, na cidade de Puerto Carreño, capital da província de Vichada, mas ultrapassou a cabeceira da pista

Uol

Mais um acidente grave com um avião de grande porte ocorreu nesta terça-feira na Colômbia, desta vez com um avião cargueiro. O que mais impressiona neste caso é que havia moradores na cabeceira da pista filmando a decolagem da aeronave e acabaram flagrando o momento em que o Boeing 727-200 da companhia Aerosucre ultrapassa os limites da pista, assustando os presentes.

Apesar disso, o jato conseguiu decolar algumas centenas de metros depois, porém, as imagens do vídeo (abaixo) mostram que o avião sofreu danos significativos e poucos minutos depois cai numa região próxima. O aeroporto da cidade possui uma única pista com 1.800 metros de extensão, um pouco inferior a pista principal de Congonhas, em São Paulo.

O Boeing 727-200, de prefixo HK-4544, foi fabricado em 1975 para a companhia Air Jamaica, que o operou até 1997 quando foi convertido para carga, tendo passado por várias empresas depois disso, até chegar a Aerosucre em 2008.

Velocidade de decisão

Como em todos os acidentes aéreos, será feita uma investigação para entender os motivos do acidente, porém, é possível observar que um avião raramente ultrapassa os limites da pista exceto por uma falha mecânica num dado momento crucial ou por uma falha humana como, por exemplo, um erro no peso de decolagem ou mesmo na distribuição da carga no compartimento.

Numa decolagem normal, a tripulação tem em mãos os momentos de checagem se tudo corre bem a fim de seguir com o voo ou abortá-lo. Esses momentos são delimitados por termos como V1, VR e V2, entre outros. A V1 é a velocidade de decisão, ou seja, “é a velocidade máxima em que é possível abortar com segurança e a mínima em que o piloto pode continuar a decolagem em caso de uma falha em um dos motores”, explica um texto da Airbus. A Vr, por sua vez, é a velocidade de rotação. Em outras palavras, o momento em que o piloto começa a levantar o avião – nesse caso isso ocorreu já fora dos limites da pista. A V2 ocorre quando o aparelho está voando a uma altitude mínima previamente calculada.

Veja também: Saiba qual avião o time da Chapecoense voava no dia do acidente

Por alguma razão ainda não esclarecida, o 727 da Aerosucre seguiu o procedimento de decolagem mesmo após não ter cumprido alguns desses passos. Segundo a imprensa local, cinco dos seis tripulantes morreram na queda.

Veja o momento do acidente no vídeo abaixo (AVISO: a parte final mostra cenas mais fortes da operação de resgate dos tripulantes).

Comentários