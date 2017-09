Vídeo: Caminhoneiro é morto a golpes de faca na balsa do Rio Madeira

O funcionário, de posse de uma faca se aproximou do motorista e desferiu vários golpes chegando a degolar a vítima

Um crime bárbaro aconteceu na manhã deste domingo na balsa do Rio Madeira. De acordo com informações repassadas pelo dentista acreano Pancho Roque, o motorista que dirigia uma carreta com placa de Joinvile (SC), pagou o bilhete para ter acesso. A informação é que ao entrar com o caminhão na balsa um funcionário o abordou e disse que a funcionária lhe vendeu o acesso com o valor errado e o caminhoneiro teve que voltar para pagar a diferença.

Ao se dirigir ao guichê, o caminhoneiro teria ofendido a funcionária, esta teria descido da balsa e contado aos colegas de trabalho. Os colegas de trabalho teriam avisado o marido da funcionária “a balsa já estava chegando na outra margem, sentindo Porto Velho, foi quando um barco pequeno encostou do lado da balsa, o homem subiu, a mulher estava na balsa, indicou para o marido quem era o caminhoneiro, ele esperou a balsa se aproximar de Barranco e atacou o motorista que não teve a menor chance de defesa”, explicou Pocho.

“É uma tristeza, é um trabalhador, por isso sou contra o estatuto do desarmamento, este homem não teve nem a chance de se defender. Duas famílias ficaram estragadas, tanto a da moça, que perdeu o emprego e a família da vítima, lamentável esta situação” , afirmou o dentista Pancho Roque ao tomar conhecimento dos fatos.

