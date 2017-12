Vídeo: Carros roubados em Rio Branco são recuperados na Bolívia e entregues à PM

Carros foram encontrado no país vizinho, Bolívia

Três veículos de Rio Branco foram recuperados pela polícia boliviana e entregues à Polícia Militar do Acre (PM-AC) em Brasileia, interior do estado. Dois dos três veículos tinham restrição de furto e roubo. Os carros foram encontrados na Cobija e na Vila Santa Luzia, na Bolívia, entre o final da semana passada e início desta semana. A polícia devolveu todos os veículos para os proprietários.

O comandante da PM de Brasileia, major Fredson Araújo, explicou que um dos carros foi roubado no dia 20 de outubro, quando a dona saía de um comércio na capital acreana. Já o segundo veículo, um Honda City, foi levado do proprietário no último final de semana.

“A caminhonete não tinha restrição de roubo ou furto, porém, a pessoa pagou duas parcelas e não pagou mais nada”, falou.

Araújo disse ainda que algumas pessoas, de nacionalidade brasileira e boliviana, foram presas na ação. Os bandidos capotaram um dos carros na fuga. O major falou ainda sobre a parceria com a polícia do país vizinho, que tem trazido bons resultados.

“No acompanhamento da polícia boliviana, os criminosos perderam o controle do carro e capotaram, mas foi restituído para o proprietário também. Todo veículo recuperado, que é produto de crime no Brasil, é devolvido e restituído ao dono. As organizações não atuam só no Brasil, mas na Bolívia também. Essa parceria facilita os dois lados”, ressaltou.

Fonte:G1/AC

