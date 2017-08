Vídeo: Com presença de Evo Morales, ponte na fronteira será fechada neste final de semana

Alexandre Lima

Durante este final de semana, a ponte Wilson Pinheiro que ligas as cidades de Brasiléia à Cobija, lado boliviano, estará fechada por medidas de segurança. A decisão será aplicada somente no período da noite, a partir das 20h00 às 05h00 horas, no sábado e domingo. A decisão será apenas para veículos.

O motivo, dar-se-á as festividades que acontece no dia 6 de agosto, quando a Bolívia comemora o dia da sua independência, ou, o ‘Dia da Pátria’ como é chamado pelos bolivianos. Mas, a Ponte da Amizade, que liga pela cidade acreana de Epitaciolândia, estará funcionando normalmente.

Cobija estará recebendo uma visita ilustre, o presidente da Bolívia, Evo Morales. Segundo foi informado, uma grande programação estará acontecendo durante todo o final de semana.

Segundo o Comandante do 10º Batalhão do Alto Acre, Major Fredson (foto), algumas medidas serão tomadas para que as forças policiais dos dois lados trabalhem em sintonia no combate da criminalidade. Outras metas serão tomadas a partir da próxima semana.

