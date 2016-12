Vídeo: Deputado Antonio Pedro deseja boas festa e um feliz ano novo

Da redação

O Deputado do partido Democrata acreano, Antonio Pedro, fez um pequeno balanço dos seus trabalhos realizados neste que se finda. Destacou as indicações feitas na Assembleia Legislativa do Acre, procurando melhorias para o povo do seu estado como um todo.

Defensor ferrenho de sua regional, por onde se elegeu, mas esteve visitando os municípios do Estado constatando os problemas e buscando soluções junto ao governo e tem como foco principal, uma saúde melhor para os acreanos.

“Desejo um Natal e um final de ano cheio de paz e união entre todos os acreanos. Estaremos em 2017, continuando com muita vontade de trabalhar e lutar pelo meu Estado querido. Fiquem com Deus!”, disse o deputado Antonio Pedro.

Veja vídeo.

Comentários