Vídeo: Epitaciolândia recebe edição do Cine Gazin durante o final de semana

Por Almir Andrade

O projeto Cine Gazin, é um cinema itinerante que conecta os telespectadores a fortes emoções, com o intuito de aproximar as pessoas de cidades onde não há cinema as telonas com os maiores sucessos da atualidade.

E esteve em Epitaciolândia durante o domingo (8) até esta segunda-feira (9), trazendo alegria para as crianças da cidade e alunos das escolas municipais e estaduais da cidade foram convidados a prestigiarem a novidade.

A carreta que ficou na Rua Geraldo Saraiva, 10 no espaço de Eventos da Prefeitura e funcionou 10h 30 da manhã até às18h30 no domingo e nesta segunda começou às 8 horas da manhã e à última sessão às 18h 30. Durante o dia, as sessões foram disponibilizadas aos alunos da rede pública, após às 18h30 e aos finais de semana, o Cine Gazin foi aberto a toda a população

Trata-se de um caminhão Azul da Gazin, uma estrutura móvel que se transforma em sala de projeção de alta tecnologia, com 91 lugares, som e imagem de qualidade , sala tradicional, dois banheiros, pipoqueira e rampa para cadeirante. Tudo isso para proporcionar a toda comunidade, especialmente crianças, acesso à cultura de forma gratuita e confortável.

