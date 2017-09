Vídeo: Faça o bem sem olhar à quem. Doe sangue, doe vida

Essa é uma campanha realizada pelo HEMONÚCLEO de Brasiléia, com objetivo de conscientizar e levar a população local e região, à doação de sangue. Assim aumentando o estoque de sangue, para atender as demandas de urgência e emergência de toda regional.

Atualmente o Hemonúcleo de Brasiléia está precisando de doações para atender as demandas dos hospitais da região. Segundo os administradores, há vários doadores, pessoas de bom coração que vão lá prestar seu ato voluntário. Mais ainda não é o suficiente, e assim chamam a atenção e convidam a todos para ir até a unidade de coleta para realizar à sua doação. Doar sangue não é apenas um ato de cidadania, mais também um ato de amor ao próximo e de respeito à vida.

Para realizar a doação, é preciso, está em boas condições de saúde; Ter idade mínima de 16 e 17 anos (com autorização dos pais ou responsáveis); Ter peso superior a 50 kg e Está bem alimentado, dentre outros.

Todo sangue é separado em diferentes componentes, e assim poderá beneficiar mais um paciente com apenas uma unidade coletada. Os componentes são distribuídos para os hospitais para atender casos de emergências, como pacientes com câncer, com queimaduras, acidentadas ou que serão submetidos a cirurgias.

No Hemonúcleo também pode ser realizada a inscrição para a doação de Medula óssea. Que é a fábrica do nosso sangue. Ela é encontrada no interior dos ossos e popularmente conhecida como “tutano”. Produz os componentes do sangue: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas.

Os interessados podem se dirigir ao Hemonúcleo, localizado no rua Generalissimo Deodoro, 417, bairro Raimundo Chaar, próximo a UNOPAR. Esta aberto de segunda à sexta. Sendo que a coleta de sangue só é realizada nas terças das 7:30 às 16:00 e as quintas das 7:30 às 12:00 horas. Faça sua doação, todo doador de sangue é um herói.

