Vídeo flagra mototaxista e um comparsa fazendo assalto na Capital do Acre

Moradores do Loteamento Santo Afonso, que fica localizado no Segundo Distrito de Rio Branco, estão aterrorizados com o índice de criminalidade no local. De acordo com os moradores, um mototaxista vem cometendo assaltos na região há muito tempo, a polícia sempre é acionada, mas não consegue pegá-lo.

Segundo testemunhas, o ladrão está sempre com um comparsa e no último dia 29 eles realizaram um verdadeiro arrastão no bairro, todas as pessoas que os assaltantes encontravam na rua viraram vítimas da dupla.

A ação é rápida, o mototaxista para e o garupa já desce com uma arma em punho para levar tudo que acha de valor com as vítimas. O sistema de segurança de uma casa flagrou o momento de um desses roubos, quando três pessoas foram assaltadas.

