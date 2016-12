Vídeo: Ibama apreende pesca ilegal durante defeso na fronteira do Acre

Alexandre Lima

Uma denuncia anônima feita ao IBAMA localizado na cidade de Brasiléia, no interior do Acre, levou os fiscais a realizarem uma operação e apreender cerca de 400 quilos de peixes pescados e prontos para serem vendidos no Peru, país vizinho.

Segundo o funcionário do IBAMA, o homem estava nas proximidades da ponte José Augusto com a carga que seria levada para o Peru e vendida. Explicou que o pescador, apesar de precisar da venda, estaria cometendo crime ambiental, pois, estaria pescando na época do defeso que acontece entre os meses de dezembro à março, quando os peixes estão em fase de crescimento.

Importante destacar que, os pescadores profissionais cadastrados, recebem uma ajuda do governo federal para que não realizem a pesca. O pescador que não teve o nome divulgado, teve a carga apreendida e dado o perdimento e responderá administrativamente.

Por ser produto perecível, as cerca de 400 quilos foram doados ao Corpo de Bombeiro do Alto Acre, que por sua vez, realizou a doação para famílias carentes na cidade de Epitaciolândia.

A distribuição foi acompanhada pelo comandante do 5º Batalhão, capitão Almir, juntamente com os militares bombeiros. Infelizmente neste caso, a tristeza de um, foi a alegria para muitas famílias carentes do Bairro José Hassem.

Comentários