Vídeo mostra caminhões atolados da BR-364, entre Feijó e Tarauacá

O caminhoeiro Anerval Silva, que trabalha transportando cargas de for do estado para o interior do Acre, publicou nas redes sociais, um vídeo que mostra uma fila de caminhões e ônibus parados na BR 364 por causa de atoleiros.

O registro ocorreu no último dia 28, no trecho de 45 km entre as cidades de Feijó e Tarauacá. No vídeo, aparecem vários veículos de grande porte, um deles carregado com botijas de gás, que aguardam a retirada de um outro caminhão, atolado um pouco mais a frente.

O trecho onde o vídeo foi gravado é considerado o mais crítico da rodovia entre a capital e o Juruá. A viagem entre essas duas cidades, segundo o caminhoneiro, devido as péssimas condiçoes da cidade, demora até cinco horas.

Comentários