Vídeo mostra jovem desaparecida sendo decapitada a golpes de terçado; Débora havia deixado facção

As imagens da execução são muito fortes e a reportagem não vai publicar em respeito aos leitores

Um vídeo passou a circular nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (26) e mostra a jovem Débora Bessa, de 19 anos, sendo assassinada a golpes de terçado por integrantes do Comando Vermelho.

No vídeo é possível perceber que pelo menos três homens encapuzados participaram da execução macabra. Débora foi filmada rendida e recebendo golpes de terçado no pescoço, além de facadas na região do tórax. Antes de morrer, ela ainda implora pela sua vida que foi ceifada sem qualquer piedade.

Ao final do vídeo, os homens, em forma de demonstrar poder, levantam a cabeça decapitada da jovem e mencionaram a facção Comando Vermelho como responsável pelo ato de execução.

A motivação não foi determinada, porém, a jovem havia se desfilado da facção Bonde dos 13 e havia até gravado um vídeo para registrar a sua saída. Segundo o relato da Irmã, Sarah Oliveira, ela queria mudar de vida e sair do crime para cuidar mais de seu filho menor de cinco anos.

O corpo foi encontrado enterrado em uma área de mata localizada no final da Rua Chapecoense, região do bairro Caladinho. Ela havia desaparecido na terça feita (9) e encontrada no sábado dia (13).

Fonte: ContilNet

