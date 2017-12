Vídeo: PM prende suspeitos de assaltos em Brasiléia com armas e duas menores

Alexandre Lima, com Almir Andrade

Um trabalho realizado por homens do 10º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, conseguiu prender dois indivíduos acusados de praticarem assaltos a mão armada em residências na cidade de Brasiléia no último final de semana.

Os detidos, Diego Batista da Silva e Leonardo dos Santos Castro, ambos de 18 anos, estariam surpreendendo moradores utilizando um revolver para praticar os assaltos. Diante dos fatos levantados pelo serviço de inteligência da PM, conseguiram chegar na dupla que estavam em uma casa no Bairro Leonardo Barbosa.

Ao perceberem que estavam cercados, mesmo assim tentaram fugir dos policiais, mas, foram abordados e presos. Com eles, foram encontrados munições e as armas, uma escopeta calibre 20 e uma calibre 36, uma moto boliviana usada nos assaltos, além de duas menores com idades de 14 e 11 anos.

Todos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos de praxe. As menores seriam encaminhadas ao Conselho Tutelar e Ministério Público. Os acusados seriam ouvidos pelo Juizado da Comarca e ficariam a disposição da Justiça, podendo responder por assalto, corrupção e aliciamento de menores.

Veja Vídeo reportagem com Almir Andrade abaixo.



Comentários