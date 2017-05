Vídeo: PM recupera moto roubada e prende acusados de delitos no Alto Acre

Da redação, com Assessoria

Após abordagem policial de rotina, policiais militares do 10° Batalhão recuperaram uma motocicleta Yamaha Factor de placa MZZ 2386, que havia sido roubada na tarde de ontem com o emprego de arma de fogo. A ação policial, que culminou na prisão do bando criminoso, ocorreu nessa quarta-feira, 10, na travessa Nicolau de Brito, município de Epitaciolândia.

De acordo com os militares, a guarnição realizava um patrulhamento na rua Olegário França quando se deparou com um indivíduo sob fundada suspeita e, de imediato, submeteram-no a uma revista policial. Depois da abordagem, foi constatado que se tratava de um dos envolvidos no roubo de uma moto no dia anterior.

Ao ser questionado sobre o roubo e a chave de uma motocicleta encontrada em seu poder durante a revista pessoal, o indivíduo confessou à guarnição que era de uma moto que se encontrava em sua casa.

Chegando à residência, os militares constataram que o veículo era o produto do roubo cometido em Epitaciolândia, além de visualizarem os demais envolvidos no crime no interior da casa portando uma arma de fogo.

O veículo, a arma de fogo e os demais envolvidos no delito foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil do município de Epitaciolândia, onde foram tomadas as providências cabíveis ao caso.

