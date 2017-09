Vídeo: Prefeitura de Epitaciolândia investe 150 mil reais em medicamentos e vacina

Da Assessoria

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, adquiriu nesta sexta feira mais de R$ 121.000,00 em medicamentos e insumos.

O investimento tem como objetivo o abastecimento da Farmácia Básica para o atendimento das Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Esta aquisição atende a demanda da comunidade que utiliza o serviço público de saúde, garantindo o acesso à medicamentos e tratamento adequado.

“Nós temos trabalhado continuamente pela saúde de Epitaciolândia, sempre buscando mais investimentos, promovendo ações educativas de prevenção e intensificando a qualidade do serviço, E esse apoio que o Prefeito Tião Flores tem dado a saúde é o que nos estimula cada vez mais a trabalhar em prol de quem mais precisa” enfatizou a secretária Municipal de Saúde Terezinha Ribeiro Flores.

O Prefeito Tião Flores foi pessoalmente receber os medicamentos e falou da alegria de poder promover melhorias de vida para a população. “Estamos felizes, pois estamos realizando uma festa e ao mesmo tempo garantindo que a nossa população não fique desassistida, é importante frisar que a festa não compromete em nada as finanças de prefeitura e com isso vamos manter todas as ações que estão acontecendo tanto nas melhorias de ruas, limpeza, abertura de ramis etc.” destacou Flores.

Além de medicamento a prefeitura adquiriu cerca de 20 mil reais em vacina.

