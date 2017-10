Vídeo: Prefeitura realiza 3ª rodada de Jogos do Campeonato do Rubicom e Km 20

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Esportes realizou neste final de semana a terceira rodada de jogos do Campeonato da Zona Rural, onde 12 equipes estão disputando no Campeonato do Rubicom e 16 Equipes no Campeonato do Km 20.

No sábado (21) os jogos aconteceram na Comunidade Rubicom e os times que estão na batalha para chegar a final que será dia 02 de Dezembro são: Flamengo, Juntos e Misturados, Palmeiras, Veteranos, Filipinas l, Filipinas ll, Colo Colo e o time da casa Rubicom.

No domingo (22) os jogos aconteceram no Km 20, com os seguintes resultados:

Praia Clube 2 X 1Clube dos Boleiros

São Cristóvão 1 x 1 Espanha

Nova União 0 X 2 Casa das Alianças

Filipinas 1 X 2 Guajará

Boa Nova 0 X 0 Potência

Grêmio 1 X 2 Juventus

No dia 17 de Dezembro será a Final do Campeonato do Km 20.

No Domingo o Campeonato do 20 contou com a presença do Prefeito Tião Flores que garantiu mais atividades esportivas para 2018.

