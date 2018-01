Vídeo: Rocha diz que investimentos anunciados pelo governo do Acre podem servir para caixa de campanha

O deputado federal Major Rocha (PSDB-AC), pediu, por meio de um vídeo postado nas redes sociais, que a sociedade acreana vigie os investimentos milionários “em torno de R$ 700 milhões” anunciados pela governadora em exercício, Nazaré Araújo, na última quarta-feira (10) para este ano.

“É bom que se rememore as eleições passadas, o PT costuma fazer isso, toda vez que está chegando próximo de uma eleição, anuncia um grande empréstimo e transforma as cidades do estado, com recursos desse empréstimo em um canteiro de obras e quando passa a eleição fica a conta e as obras inacabadas ou malfeitas”, disse o deputado.

O tucano lembra que na eleição passada, nesse mesmo período, o atual governador Sebastião Viana prometeu executar o Programa Ruas do Povo, que pavimentaria todas as ruas do Acre, um investimento de mais de R$ 1 bilhão.

“Recursos que foram tomados por empréstimos e obras que não aguentaram sequer o fim da eleição, pouco tempo depois as ruas já estavam intrafegáveis”, acrescentou o parlamentar.

Para o deputado Rocha, é preciso ficar de olho “no que o PT sempre apronta para fazer um caixa de eleição”. Para ele, o partido do atual governo mais uma vez tenta enganar o eleitor.



