Vídeo: Suspeitos de assalto morrem após confronto com a polícia em bairro da Capital do Acre

Um jovem identificado como Joel Vieira da Silva, de 25 anos, morreu no final da tarde desta quinta-feira (18), após entrar em confronto com a polícia, enquanto realizava com um comparsa, um assalto no bairro Santo Afonso, região do segundo distrito de Rio Branco. O comparsa morreu no Pronto Socorro durante atendimento.

Os policiais estavam em patrulhamento quando perceberam a ação dos criminosos em uma motocicleta, tentando levar os objetos de uma mulher na parada de ônibus, em posse de uma arma de fogo. Logo que os suspeitos perceberam a chegada da polícia, começaram a efetuar disparos.



Os militares reagiram na mesma proporção e os dois suspeitos foram atingidos pelo disparos. Joel morreu no local e o outro que ficou ferido foi levado ao hospital sendo acompanhado pela polícia, mas não resistiu aos ferimentos, e morreu na sala de cirurgia. A moto em que os dois estavam, era roubada e a vítima já foi informada do ocorrido.

O local ficou isolado até as chegada da perícia que coletou as informações necessárias e em seguida, levaram o corpo a base do Instituto Médico Legal (IML).

