Vídeo: Vereador se irrita ao ser filmado durante discurso e tenta agredir repórter no Acre

O vereador Marivaldo Valente de Figueiredo, conhecido como “Marivaldo da Várzea” (PMDB), sentiu-se incomodado com a presença do único jornalista que fazia a cobertura da sessão realizada na noite de terça-feira (19), na Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. O vereador, que é ferrenho defensor do prefeito Ilderlei Cordeiro, do mesmo partido, achou um desrespeito ser filmado enquanto discursava na tribuna.

Aos gritos, o político ordenava que o repórter parasse de gravar dentro da Câmara, e afirmou que o profissional teria ido fazer baderna durante a sessão. Um funcionário da prefeitura, a mando do vereador, entrou na frente da filmadora do jornalista para impedi-lo de registrar o comportamento de Marivaldo. A reunião foi suspensa por um período de 10 minutos, e mesmo assim a confusão entre o vereador e o repórter continuou.

Veja o vídeo:



A reportagem da Folha do Acre conversou com Richard Silva, o jornalista que cumpria pauta para um site de notícias da cidade, mas que foi impedido de fazer seu trabalho pelo vereador. Richard afirma que nunca teve nenhum problema com o vereador, e que jamais esperava uma atitude como essa. Ele diz Marivaldo saiu da tribuna e foi ao seu encontro para agredi-lo, mas que foi contido pelos familiares que estavam no prédio.

“Nunca houve nada não, nunca havia dirigido a palavra. Ele saiu da tribuna e veio em minha direção. Em fúria, alguns familiares perceberam a chegada do vereador, e tentaram tranquilizar a situação. Sem entender muito bem a situação, não esbocei nenhum tipo de reação, destacando apenas que estava fazendo o meu trabalho”, diz Richard.

A Folha do Acre também tentou ouvir o vereador envolvido no caso, mas até a publicação dessa matéria não obtivemos repostas, e nossas ligações não foram atendidas. Mesmo com a confusão, a sessão terminou com a aprovação de um projeto de lei que estabelece aos moradores de Cruzeiro do Sul o pagamento de uma taxa pela coleta do lixo. O projeto foi aprovado com 9 votos a 3 e deve entrar em vigor após sua publicação oficial.

Em nota, direção do jornal O Juruá Em Tempo lamentou o acontecido, e informou que vai acionar o vereador para que ele justifique judicialmente seu comportamento agressivo com o jornalista. “O motivo da raiva do vereador seria porque nosso Repórter estava ali para mostrar a população quem seriam os vereadores que votariam a favor dessas cobranças?”, diz trecho da nota publicada no site.

Comentários