Vigia é detido pela PM portando arma sem documentos em Brasiléia

Alexandre Lima

Homens do 10º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, foram acionados através do SIOSP (190), por volta das 14 horas desta segunda-feira, dia 02, de que uma pessoa estaria circulando armado nas proximidades de um bar existente na avenida Manoel Marinho Montes.

Ao chegarem no local com a descrição do homem, perceberam que esta estaria passando algo para um atendente do estabelecimento. Foi quando abordaram os dois e viram que seria um revolver calibre 32, marca INA Tigre, com duas munições dentro.

O portador, foi identificado Eurico silva da Conceição (41), que trabalha como vigia. Segundo disse em sua defesa, estaria levando a arma para realizar um concerto, uma vez que apresentava problemas mecânicos. Infelizmente, o mesmo não possui documentos para o porte da mesma.

O atendente do bar também foi levado para delegacia, onde ficou a disposição do delegado que iria ouvir os dois no decorrer do dia. O crime pelo porte de arma é passível de pagar fiança, podendo responder em liberdade, conforme decisão do judiciário.

Após a arma ser apreendida e verificada pelos policiais da delegacia, também foi descoberto que a mesma estaria com o cano entupido com dois projeteis (balas). Segundo os agentes, alguém que usou e teve sorte de ter perdido uma das mãos com a explosão.

