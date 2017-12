Vinte presos arrombam laje e fogem do presídio Moacir Prado, em Tarauacá

Vinte presos fugiram do presídio Moacir Prado, em Tarauacá, na madrugada desta segunda-feira, 11, após arrombarem a laje da cela em que estavam. Os detentos são do pavilhão D da unidade prisional. A fuga teria ocorrido por volta de 1h madrugada.

De acordo com o Portal Tarauacá, site de notícias local, os presos aproveitaram que o presídio está em obras e fugiram pela parte de trás da unidade onde o muro está em reconstrução.

O diretor da unidade, Francisco Edir de Moura, entrou em contato com as polícias Militar e Civil no Município e pediu reforço de Rio Branco e Cruzeiro do Sul com o objetivo de recapturar os fugitivos.

O presídio Moacir Prado divulgou as fotos dos fugitivos.

Com informações do Portal Tarauacá