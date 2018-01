Virada de ano na fronteira é marcada por alegrias, roubos e homicídio

Alexandre Lima

Enquanto muitos procuravam forma de comemorar na virada do ano, outros procuravam meios para encontrar soluções para problemas causado por ladrões e chorar por familiares na fronteira do Acre.

A virada do ano foi marcada nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, por arrombamentos, furtos e um homicídio ocorrido na zona rural, no Ramal Porto Rico, distante 40km da cidade, com acesso pela BR 317, sentido capital.

Em Brasiléia, um grupo de ladrões vem causando terror aos proprietários de residências e comércios. Aos menos três indivíduos vêm aproveitando de qualquer oportunidade para arrombar e levar o que podem.

Fotos de umas das casas arrombadas e furtadas em Brasiléia em pleno dia deste 31 de dezembro de 2017

No domingo, dia 31 de dezembro, foram registrados três arrombamentos. Esses sinistros vêm acontecendo a qualquer hora do dia, ou da noite. Em alguns dos casos, as autoridades já identificaram os ladrões e estão atrás dos acusados.

Em Epitaciolândia, os mesmos casos de arrombamentos também foram registrados, além de assaltos com utilização de arma de fogo em plena luz do dia. Já no período da noite, por volta das 23 horas, no Ramal Porto Rico, zona rural de Epitaciolândia, souberam de um possível homicídio de um homem.

Os agentes da delegacia de Epitaciolândia montaram uma diligencia e se deslocaram até o local. Foi também solicitado apoio de um a equipe da Polícia Militar e depararam com um corpo no meio do ramal e já sem vida.

A vítima foi identificada como Valdemar Antonio Moreira Brandão, de 21 anos. A causa da morte identificada, foi uma perfuração por arma branca (faca) no peito direito. Possivelmente teve ter ocorrido uma via de fato (briga) antes da morte.

Com o trabalho rápido dos agentes, conseguiram informações de quem seria os acusados. Antes, teria ocorrido uma desavença com ameaças entre a vítima e o suspeito num ‘boteco’ existente nas proximidades.

Foi quando localizaram Messias Alves de Souza (27), juntamente com Heliscarlos de Araújo Silva (22). Ambos estavam dormindo quando os policiais os encontraram e receberam voz de prisão.

Messias teria sido o autor do crime e Heliscarlos estava junto quando aconteceu. Presos em flagrante delito, ambos foram conduzidos para a delegacia e foram ouvidos pelo delegado plantonista, Alex Danny. O corpo foi levado ao IML da Capital para procedimentos de praxe, para em seguida ser liberado aos familiares.

Os acusados poderão ser transferidos ao FOC a qualquer momento, ficando a disposição da Justiça.

