Visita do Papa Francisco ao Peru já força planejamento da PRF

A PRF no Acre realizou no período de 11 a 14/12/17 ações voltadas para o transporte coletivo de passageiros nas rodovias federais. O instrutor da PRF Olinto Neto é especialista no assunto. O que motivou a realização do curso é a visita do Papa Francisco á cidade peruana de Puerto Maldonado em janeiro.

Inicialmente o superintendente regional da PRF no Acre, inspetor Cezar Henrique, preocupado com o grande fluxo de fieis que utilizarão o transporte coletivo pela BR-317, promoveu o trabalho preventivo. A expectativa é que caravanas de todo o país utilizem o Acre como rota para Puerto Maldonado.

Estiveram presentes representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), da Agência Reguladora do Acre (Ageac), de empresas de ônibus, do Sindicato dos Taxitas e de vans.

Também durante a semana já foi iniciado o planejamento em conjunto com ANTT para promover a segurança no trânsito e transporte durante o evento religioso. Assim como um treinamento teórico de atualização de parte do efetivo da PRF do Acre.

