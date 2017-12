Você está convidado: Brasiléia inicia programação natalina com várias atrações

Alexandre Lima

A partir desta sexta-feira, dia 8, o centro da cidade de Brasiléia, precisamente na praça Ugo Poli, vai iniciar a programação natalina que irá até o dia 10, domingo. Durante toda a semana, toda a equipe da prefeitura esteve emprenhada, junto com o Sebrae e setores do governo, para que ficasse pronto.

Vários pontos da cidade receberam alguma ornamentação para que os munícipes entre no espírito natalino. As prefeitas Fernanda Hassem, juntamente com secretários, estiveram na praça Ugo Poli para ver de perto os trabalhos.

“É uma atividade que não poderíamos deixar passar em branco. Vamos aquecer um pouco a economia local com várias barracas que irão oferecer os mais diversos tipos de artesanatos, com comidas típicas, shows musicais, chegada do Papai Noel, Bazar Solidário, Feira Natalina, entre outras atrações. São várias secretarias que se uniram para que tenhamos uma grande festa e você está convidado”, disse a gestora.

Com abertura nesta sexta, no sábado será a vez da Festa Gospel, com uma grande programação que reunirá várias igrejas na praça. Terá apresentação de temas variados, cultos, louvores e missa campal.

Veja a vídeo reportagem acima.

